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Çorlu'da feci kaza: Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlanan araçtaki iki genç öldü!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Ozan Akpak (23) yönetimindeki aracın metrelerce yüksekten şarampole yuvarlanması sonucunda Akpak ve araçtaki Emir Balkan (22) hayatını kaybetti. Kaza sonrası Ozan Akpak ve otomobilde yolcu olarak bulunan Emir Balkan (22), araç içinde sıkıştı.

Ekleme: 20.02.2023 - 17:28 Güncelleme: 20.02.2023 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Çorlu'da feci kaza: Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlanan araçtaki iki genç öldü!METRELERCE YÜKSEKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANAN 2 GENÇ KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, sürücü Akpak ve arkadaşı Emir Balkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından araçtan çıkarılan iki gencin cenazesi, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çorlu'da feci kaza: Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlanan araçtaki iki genç öldü!

Çorlu'da feci kaza: Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlanan araçtaki iki genç öldü!
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