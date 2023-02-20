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CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...

Deprem sonrası dünyanın her yerinden arama kurtarma ekipleri geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı Gürkan Can da gönüllü olarak valilik izni ile bölgeye gitti. Geçen hafta geri dönen Can, işten atıldığını öğrenince büyük bir şok yaşadı. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce işten çıkartılan Gürkan Can, AK Partili Köşk Belediyesi'nce işe alınacağı duyuruldu.

CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...
Ekleme: 20.02.2023 - 16:50 Güncelleme: 20.02.2023 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...
Asrın felaketini yaşayan ülkemizde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremde binlerce bina yıkıldı. On binlerce kişinin enkaz altında kalmasının ardından bölgeye ülkenin ve dünyanın her yerinden arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı Gürkan Can'da buraya gönüllü olarak giden vatandaşlardan birisiydi. Can, valilik izni ile gittiği arama kurtarma çalışmalarından döndükten sonra hayatının şokunu yaşadı.

Gürkan Can iddiaya göre arama kurtarma çalışmalarına katıldığı için işten atıldı. Depremin hemen ardından CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı spor kompleksinde cankurtaranlık görevi yapan Gürkan Can da bölgeye gitmek için Valiliğe başvuru yaptı.

CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...

Daha önce AFAD'ın yapmış olduğu eğitimlerine katılarak Destek Afad gönüllüsü olan Can, afet zamanında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki amirlerinden sözlü olarak izin aldı. Valiliğin de onaylamasının ardından Can, Malatya'da enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına katıldı.

Malatya'da 6 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarına dahil olan Gürkan Can, 13 Şubat Pazartesi günü Aydın'a döndü. Gürkan Can deprem bölgesinden döndüğü gün kendisine gelen bir SMS'le neye uğradığını şaşırdı.

Can, sabah saatlerinde gelen mesajla belediyedeki iş sözleşmesinin fesh edildiğini öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan çalışan Gürkan Can'a gelen SMS'te 7 Şubat itibarıyla işine son verildiği yazıyordu. Enkaz altındaki canları kurtarmak için giden Can'a amirleri seni işte çıkarma sebebimiz farklı cevabını verdikleri öne sürüldü.

'FARKLI SEBEBİ VAR' DENİLDİ

Konuya ilgili konuşan Gürkan Can, 'Deprem bölgesinden geldiğim gün işten çıkarıldığımı öğrendim. Gelen mesajda Malatya'ya gittiğim tarihte yani 7 Şubat'ta işten çıkarıldığım yazı- yordu. Daha sonra tekrar mesaj geldi 'Sigortalı ayrılışınız iptal edilmiştir' diye.

Sonra tekrar bir mesaj geldi '48 nedeniyle işten ayrılışınız işveren tarafından yapılmıştır' diye' dedi. İşten çıkarılmasına ilişkin amirleriyle görüştüğünde ise şaşkına döndüğünü ifade eden Can 'Amirlerimle konuştum bana, 'Seni işten çıkarma sebebimiz farklı' şeklinde bir açıklama yaptılar' dedi.

Belediyenin kendisini işten çıkarmasına çok üzüldüğünü belirten Gürkan Can, 'Ben orada çok zor günler yaşadım. Enkaz altından yeri geldi canlı yeri geldi ölü insanları çıkardık. Artık rüyalarıma giriyorlar. Ama geldikten sonra işten çıkarıldığımı öğrenmek beni üzdü' şeklinde konuştu.

CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...

GÜRKAN CAN'IN AK PARTİLİ KÖŞK BELEDİYESİ'NCE İŞE ALINACAĞI DUYURULDU

Valilik izniyle AFAD gönüllüsü olarak gittiği deprem bölgesinden döndükten sonra CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce işten çıkartılan Gürkan Can, AK Partili Köşk Belediyesi'nce işe alınacağı duyuruldu.

'KABUL EDİLEMEZ'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulanan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; 'Asrın felaketi olan Maraş depreminde, AFAD görevlisi olarak deprem bölgelerine giden Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli Gürkan Can kardeşimizin bu fedakârlığı sebebiyle büyükşehir tarafından işten çıkarılması bizleri çok üzdü. 10 binlerce insanımızın canından olduğu, 100 binlerce insanımızın evsiz kaldığı böylesi zor günlerde; sosyal belediyecilikle övünen bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu AFAD görevlisi kardeşimizi işinden ve aşından etmesi kabul edilemez.

Biz Köşk Belediyesi olarak, bu fedakârlığı karşılıksız bırakmadık ve Gürkan Can kardeşimizin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için kendisini belediyemiz bünyesinde işe aldık. Bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız, yaralarımızı birlikte saracağız. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin inşallah.'

CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...
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