CHP'den 'Kentsel Dönüşüme Hayır' vaadi! Riskli yapıları görmezden gelmişler...

Türkiye'yi sarsan depremler, kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar önemli olduğunu tekrar gözler önüne serdi. Barış Atay'ın başını çektiği muhalif ve sol örgütlerin bölge halkını manipüle ederek bakanlıkça 'riskli' olarak belirlenen mahallelerdeki dönüşümü iptal ettirmesinin gündem olmasının ardından, CHP'nin 2019 yerel seçimlerindeki Antakya Belediye Başkan Adayı Hikmet Hatunoğlu'nun da 'Kentsel Dönüşüme Hayır' vaadinde bulunduğu ortaya çıktı.'KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR' VAADİBelediye Başkan Adayı Hikmet Hatunoğlu riskli yapıları görmezden gelerek Emek - Aksaray mahallerini işaret etmiş ve 'Antakya Belediyesi'nin halkımıza dayattığı kentsel dönüşüme hayır' şeklinde afişler yaptırmış.SOL ÖRGÜTLER HALKI KIŞKIRTTI: DÖNÜŞÜM ENGELLENDİ!Hatay'ın İskenderun ilçesinde Numune Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Meydan Mahallesi, Modernevler Mahallesi, Meydan Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi Bakanlık tarafından 2013 yılında 'Riskli Mahalle' statüsüne alındı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buradaki riskli yapıları yıkarak kentsel dönüşüm yapmak ve bölgeyi daha güvenli hale getirmek istiyordu. Bakanlığın çalışması TİP'li Barış Atay ve sol örgütlerin halkı kışkırtması ile yargıya taşındı.2017 yılında mahkeme 'Riskli Mahalle' kararını iptal etti. 2022 yılında da Cumhurbaşkanlığı'nın 'Riskli Mahalle' kararı yine mahkeme tarafından iptal edildi.Yargı kararı sonrası 'Riskli Mahalle' kararı Cumhurbaşkanlığı tarafından geri alındı. Sol örgütler sevinç çığlıkları atarken, bugün o bölge yüzlerce vatandaşımıza mezar oldu.2017 yılında mahkeme 'Riskli Mahalle' kararını iptal etti. 2022 yılında da Cumhurbaşkanlığı'nın 'Riskli Mahalle' kararı yine mahkeme tarafından iptal edildi.Yargı kararı sonrası 'Riskli Mahalle' kararı Cumhurbaşkanlığı tarafından geri alındı. Sol örgütler sevinç çığlıkları atarken, bugün o bölge yüzlerce vatandaşımıza mezar oldu.