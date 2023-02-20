Büyük İstanbul depremi olacak mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı!

19 şubat akşamı Beyaz TV'de Türker Akıncı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen 'Ne Var Ne Yok' programına deprem uzmanı Şener Üşümezsoy konuk oldu.Jeoloji Mühendisi Prof.Dr. Şener Üşümezsoy, büyük İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulundu.Deprem profesörü Üşümezsoy, “İstanbul'un yakınında 6.5'luk deprem ile yakın bölge risklidir ama 6.5'luk deprem eli kulağında değil. 5-10 yıl içinde olma ihtimali yüzde bir iki. Bence bu 5-10 yıldan sonra devam eden artçılar o fayı deliğini çizmedi şeklini. Çizmediği içinde oradan enerji boşalımının fazla artması yok.” ifadelerini kullandı.