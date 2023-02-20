Barış Atay'ın 'kentsel dönüşüme direnin' dediği mahallelerde evler yıkılmak üzere

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılında Mersin'in Akdeniz ilçesi ve Hatay'ın İskenderun ilçesindeki riskli mahallelerin belirlenmesi için çalışma başlatmasına karşı çıkan TİP’li Barış Atay, muhalif kesimi örgütleyerek projeye engel olmak istemişti. Atay'ın 'kentsel dönüşüme direnin' dediği ve binlerce kişinin yaşadığı mahallelerde evlerin yıkılmak üzere olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili enkaza döndürdü.Büyük deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Elazığ'da büyük hasara yol açtı. Depremin etkisiyle Mersin'de de bazı evlerde hasar oluştu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılında Mersin'in Akdeniz ilçesi ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde riskli mahallelerin belirlenmesi için çalışma başlatmasına karşı çıkan TİP'li Barış Atay, muhalif kesimi örgütleyerek projeye engel olmak istedi.Mahkeme, 2017 yılında Bakanlığın, 2022 yılında ise Cumhurbaşkanlığı'nın ‘Riskli mahalle' kararını iptal etti. TİP'li Barış Atay'ın başını çektiği muhaliflerin karşı çıktığı kentsel dönüşüm gerçekleşemedi.TİP'li Barış Atay'ın 'kentsel dönüşüme direnin' dediği ve binlerce kişinin yaşadığı mahallelerde evlerin yıkılmak üzere olduğu ortaya çıktı.Atay, Mersin'de yapılacak kentsel dönüşümlere karşı çıkarak 'Böyle bir şeye karşı kesinlikle sosyalist devrimci, demokrat örgütlerinin de destek vereceği bir direniş başlatmak gerekiyor' ifadelerini kullanmıştı.