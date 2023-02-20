Bakan Özer deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağını açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, asrın en büyük felaketi sonrası eğitime ara verilen iller ile ilgili açıklama yaptı. Özer, il il okulların açılış tarihini açıkladı.Buna göre; Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.Özer, 'Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz.' derken, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.Özer, sağlam olmayan hiçbir yapıda eğitime devam edilmeyeceğini de sözlerine ekledi.