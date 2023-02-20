Bakan Kurum'dan deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili açıklama: Yüzde 70'e ulaştı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldığını bildirdi.
Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Kurum, '1 milyon 40 bin binayı inceledik. 130 bin binada 430 bin bağımız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.' dedi.
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