  • USD: 18,84 - 18,87
  • EURO: 20,04 - 20,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

11 ili vuran depremin yıkım gücünü açıkladı: Dünyada çok az görülen bir durum

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıcı etkisinin yüksek olduğunu belirterek, "İşin ilginç tarafı bu depremin yıkım gücü 12'dir. Böyle bir depremi Türkiye hiç görmedi, dünya da az gördü." dedi.

Ekleme: 20.02.2023 - 09:00 Güncelleme: 20.02.2023 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
11 ili vuran depremin yıkım gücünü açıkladı: Dünyada çok az görülen bir durum
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da düzenlenen 'Depremde Güvenlik' konulu toplantıda konuştu.


Ercan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yıkım gücüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'İşin ilginç tarafı bu depremin yıkım gücü 12'dir. Böyle bir depremi Türkiye hiç görmedi, dünya da az gördü. 12, Mercalli Cancani eşelinin en son rakamdır. Daha ötesi yok. Çünkü Hatay'a gidiyorsunuz ne tarihi yapılar ne de herhangi bir yapı ayakta değil. Daha yüksek olmaz.' ifadelerini kullandı.


'Kuzey Marmara depreminin etkileyeceği en büyük alan İstanbul olacaktır'
Prof. Dr. Ercan, bu depremlerin İstanbul'da olması durumunda sonuçlarının daha ağır olacağına işaret ederek, şöyle devam etti:
'Marmara'nın çevresinde 25 milyon kişi yaşıyor. Marmara'da olan her deprem 150 kilometre uzağı etkiliyor. Yani Gölcük depremi İstanbul depremidir, İstanbul depremi Gölcük depremi olacaktır. Aynı zamanda Yalova depremi, Karamürsel, Tekirdağ depremi olacaktır. Balıkesir, Bursa, Çanakkale depremi olacaktır. Dolayısıyla basının sürekli 'İstanbul depremi' demesi çok yanlıştır. Bu bir Kuzey Marmara depremidir. Etkileyeceği en büyük alan İstanbul olacaktır. Çünkü deprem gören alan 160 bin kilometrekare iken İstanbul'un yüzey alanı, yerleşim alanı 5 bin kilometre karedir. Şimdi 160 bin kilometre karede kilometrekare başına 125 kişi düşüyordu deprem bölgesinde ve oradaki ölüm sayısı şu anda 41 bin kişi ve 87 milyar dolarlık bir kayba neden oldu. Kuzey Marmara'da olacak bir depremde İstanbul'un kilometre kare başına düşen kişi yoğunluğu 3 bin kişidir. Ve ondan sonra katlanarak gitmiştir. İstanbul'da kilometre kare başına düşen konut sayısı 340'tır. Deprem olan yerde 25 yapı vardı. İstanbul'da 340, yaklaşık 7 katı falan var İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul'da ne olur olayını daha fazla konuşmaya gerek yok. Orana baktığınız zaman korkunç bir durum ortaya çıkıyor.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Yanık: Bin 788 refakatsiz çocuğumuzun bin 225'ini ailesine teslim ettik
Bakan Özer deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağını açıkladı!
Ünlü ekonomist Robin Brooks grafikle açıkladı: Dünyada tek ihracat şampiyonu var, Türkiye!
Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında şoke eden dolandırıcılık iddiası! Canlı yayında açıkladı
F-16 meselesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: ABD yönetimini bize güçlü bir destek veriyor
Kentsel dönüşüme karşı CHP'li vekilden yıkım yaşanan bölgeler için heykel teklifi
Asrın felaketinde 15'inci gün: Can kaybı 41 bin 20
CHP’li Lütfü Savaş'ın Hatay'da kentsel dönüşüme karşı miting düzenlediği ortaya çıktı
Türkiye tek yürek oldu: Deprem bölgelerine yardım yağdı
Başkan Erdoğan ile Bahçeli Hatay'a gidiyor! Depremzedelerle bir araya gelecekler
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar!
İki ülke son dakika duyurdu: Sabah saatlerinde art arda balistik füze fırlattılar!
Bakan Akar'dan 'Asker kışladan geç çıkarıldı' iddiasına sert tepki
CHP'den 'Kentsel Dönüşüme Hayır' vaadi! Riskli yapıları görmezden gelmişler...
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bin 20'ye yükseldi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde yeni yapılacak konutlara ilişkin açıklama... '3-4 katı geçmeyecek'
Adıyaman'daki Huzur Apartmanı'nın müteahhidi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da 'Evim Yuvam Olsun' dedi
Bakanlık duyurdu! Depremin etkilediği illerdeki vatandaşların prim borçları ertelendi
Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

11 ili vuran depremin yıkım gücünü açıkladı: Dünyada çok az görülen bir durum

11 ili vuran depremin yıkım gücünü açıkladı: Dünyada çok az görülen bir durum

Hatay’da enkazdan çıkan avukat Ece’den acı haber: Son bakışı ve sözleri yürek parçaladı!

Hatay’da enkazdan çıkan avukat Ece’den acı haber: Son bakışı ve sözleri yürek parçaladı!

Depremin enkazı böyle taşınıyor: Dron ile havadan görüntülendi

Depremin enkazı böyle taşınıyor: Dron ile havadan görüntülendi

Japon mühendis tek tek açıkladı: Olası İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler

Japon mühendis tek tek açıkladı: Olası İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler