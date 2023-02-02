Yunanistan’ın gündemi yine Türkiye! İsveç’i savunmak için bunu da yaptılar: Türkiye için skandal çağrı!

Dünyanın gündemi aylardır Türkiye, İsveç ve Finlandiya hattında şekilleniyor. İsveç'te aşırı sağcı, İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın resmi izinle Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından ülkenin NATO üyeliğine Türkiye'den veto gelmişti.PKK sempatizanlarının yuvası olan İsveç'te, Kur'an-ı Kerim'e yapılan iğrenç saldırı da bardağı taşıran son damla olmuştu. NATO üyeliğine onay sürecine Türkiye'den kesin ret gelirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nda NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'e net bir mesaj vermişti.Başkan Erdoğan, 'İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz. Finlandiya'nın NATO'ya girme konusunda bakışımız olumludur.' ifadelerini kullanmıştı.Başkan Erdoğan'ın bu sözleri dünyanın gündemine oturdu. Uluslararası basın, NATO üyelikleriyle ilgili bu mesajı manşete taşırken Yunan basınında skandal çağrılar yer aldı. İsveç gazetesi Svenska Dagbladet, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün İsveç'in ifade özgürlüğü konusunda taviz vermeyeceğini açıkladığını duyurdu.Voice of America, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer vererek, 'Türkiye Cumhurbaşkanı, İskandinav ülkesi İslam'ın kutsal kitabına saygısızlık eden protestoların gerçekleşmesine izin verdiği sürece Türkiye'nin İsveç'in NATO askeri ittifakına katılmasına izin vermeyeceğini yineledi.' sözlerini manşete taşıdı.ABD'li Fox News haberinde, 'Türkiye ve Macaristan dışındaki tüm NATO üyeleri, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılmasına onay verdi' diyerek Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını gündeme getiren bir diğer kaynak oldu.Al Monitor, 'Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik hedeflerini birbirinden ayırabilir mi?' başlıklı analizinde 'Erdoğan kapıyı bir kez daha İsveç'in suratına çarptı' ifadelerine yer verdi.Yunan basınında ise skandal bir Türkiye çağrısı yer aldı. Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye'yi hedef alan bir analiz yayınladı.'Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını engellerse, Türkiye'yi ihraç edin' başlığıyla servis edilen haberde, 'Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 2. Maddesi, üyelerin demokratik kurumlarını güçlendirmeleri, istikrar ve refah koşullarını geliştirmeleri ve uluslararası ekonomik politikalarındaki çatışmaları ortadan kaldırmaları gerektiğini belirtir. Görevdeki son döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan tam tersini yaptı. Kesin olan bir şey var: Türkiye, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 2. Maddesi'ni ihlal etti.' İddialarında bulundu.