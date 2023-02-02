Yunanistan'dan yeni provokasyon! Aydın açıklarında Türk balıkçılara alçak saldırı: Anında karşılık verildi.

Uluslararası hukuku hiçe sayan Yunanistan, bir kez daha provokasyona girişti. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk balıkçı teknelerini taciz ettiğini duyurdu. Bununla da yetinmeyen Yunan tarafı, gerçek mermilerle taciz ateşi açtı. Türk Sahil Güvenliği ise anında karşılık verdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Ege ve Doğu Akdeniz'de maksimalist hayaller peşinde koşarak Türkiye'nin sabrını sınayan Yunanistan uslanmıyor.Silahlandırılmaması gereken adaları askeri yığınak haline getirerek uluslararası hukuku tanımayan Atina yönetiminin Ege'deki karasularımızda yürüttüğü provokatif eylemlere bugün bir yenisi daha eklendi.YUNAN TÜRK BALIKÇI TEKNELERİNE SALDIRDISahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk balıkçı teknelerini taciz ettiğini duyurdu. Bununla da yetinmeyen Yunan tarafı, gerçek mermilerle taciz ateşi açtı. Türk Sahil Güvenliği ise anında karşılık verdi.'MİSLİYLE KARŞILIK VERİLMİŞTİR'Yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:'05 Ocak 2023 tarihinde saat 12.02'de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik Botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir.Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk deniz yetki alanları içerisinde mavi vatan denizlerimizde hak ve menfaatlerimizi koruma görevini 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmeye devam etmektedir.'YUNAN MEDYASINDAN SKANDAL ALGI OPERASYONU: EGE'DE 'SAVAŞ' MANŞETLERİGelişmeyi manşetten duyuran Yunan medyası skandal bir algı operasyonuna soyundu.Sınır ihlali yapan Yunan kuvvetleri görmezden gelen Dimokratia isimli medya kuruluşu, Türkiye'ye karalamaya yeltendi. Ege'deki krizin Yunanistan'ın soğukkanlılığı ve profesyonelliği sayesinde önlendiğini iddia etti.