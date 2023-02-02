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Tek dertleri İslam! Alçaklar 10 yaşındaki çocuğu bile hedef aldı! Avrupa'daki İslamofobi sınır tanımıyor .

Avrupa'da artan İslamofobi saldırıları sınır tanımadan giderek artıyor. Gözü dönmüş ırkçılar, 10 yaşındaki çocukları hedef almaya başladı. Flensburg’da faşist bir kadın, Kur’an kursuna giden çocukları ölümle tehdit etti, “Camiyi yakarım” dedi. .

Tek dertleri İslam! Alçaklar 10 yaşındaki çocuğu bile hedef aldı! Avrupa'daki İslamofobi sınır tanımıyor .
Ekleme: 2.02.2023 - 16:02 Güncelleme: 2.02.2023 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Tek dertleri İslam! Alçaklar 10 yaşındaki çocuğu bile hedef aldı! Avrupa'daki İslamofobi sınır tanımıyor .
Almanya'da artış eğilimindeki ırkçılık, gün geçtikçe daha tehlikeli olmaya başlıyor. Ülkenin kuzeyindeki Flensburg kentinde ırkçı bir kadın, DİTİB Fatih Camisi'nin hafta sonu düzenlediği Kur'an-ı Kerim kursuna giden çocukları hedef aldı.

Camiye komşu olan kadın, kurs sonrası oyun oynamak için bahçeye çıkan 10 ila 12 yaşındaki kız çocuklarını ölümle tehdit etti. Çocuklara ırkçı ifadeler yağdıran kadın, camiyi de yakacağını söyledi.

ÇOCUKLAR ÇOK KORKUYOR
Cami derneği başkanı Erkan Özhızalan, açıklamada, 'Cumartesi günü çocuklar kurs sonrası bahçeye oyun oynamak için çıktı.

Çocukların sesinden rahatsız olan ve caminin hemen yanında oturan bir kadın, balkona çıkarak çocuklara ırkçı söylemlerde bulunup ölümle tehdit etti. Camiyi yakacağını söyleyen kadın, tehditlerini çocuklar korkudan cami içerisine kaçana kadar sürdürdü' diye konuştu.

BU İLK VUKUATI DEĞİL
Çocukların durumu hemen hocalarına anlattığını belirten Özhızalan, 'Çocuklar korkudan bir daha bahçeye çıkamadı. Cemaatimiz olay karşısında büyük şok yaşadı. Durumu polise aktardık..

Tek dertleri İslam! Alçaklar 10 yaşındaki çocuğu bile hedef aldı! Avrupa'daki İslamofobi sınır tanımıyor .

Tek dertleri İslam! Alçaklar 10 yaşındaki çocuğu bile hedef aldı! Avrupa'daki İslamofobi sınır tanımıyor .
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