TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Hiçbir tereddüt, hukuki olarak hiçbir problem yoktur' ded.'HUKUKİ OLARAK HİÇBİR PROBLEM YOKTUR'AA Editör Masası'na konuk olan Mustafa Şentop, Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı siyaseten belliydi. Tartışmanın zamanlaması ilginç. Hiçbir tereddüt yok.Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, ikinci defa adaylığı söz konusudur. Anayasaya göre aday olması ile ilgili hiçbir problem yok. Hiçbir tereddüt, hukuki olarak hiçbir problem yoktur.' dedi.