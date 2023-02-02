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Sözleşmeli akademik personele kadro! TBMM'de kabul edildi...

Sözleşmeli akademik personele kadro verilmesini ve MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını düzenleyen teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Sözleşmeli akademik personele kadro! TBMM'de kabul edildi...
Ekleme: 2.02.2023 - 22:06 Güncelleme: 2.02.2023 - 22:15 / Editör: Ozge Selin
Sözleşmeli akademik personele kadro! TBMM'de kabul edildi...
Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulu'nda görüşmekte olan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ALINACAKLAR

Kabul edilen maddelere göre, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora, sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlileri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde talep etmeleri halinde kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından araştırma görevlisi kadrosuna atanacak.

ÖĞRENCİ GELİRLERİNİN YÜZDE 2'Sİ HESABA AKTARILACAK

Vakıf yükseköğretim kurumları, öğrenci gelirlerinin yüzde ikisini her yıl kendi adına açılan hesaba yatırma yükümlüğünü, banka teminat mektubu ile yerine getirebilecek.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ KURULACAK

Bazı üniversitelerin isimlerinin değiştirilmesinin de yer aldığı teklif uyarınca ayrıca Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) bünyesinde; Milli İstihbarat Akademisi adıyla, istihbarat ve millî güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak üzere yükseköğretim kurumu kurulacak.

TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin denetlenmesi, etkin ve verimli şekilde yönetiminin de yer aldığı teklifte ayrıca, yükseköğretim kurumlarındaki disiplin cezaları ve disiplin cezalarını gerektiren disiplin suçları da ayrıntılı bir şekilde yeniden düzenleniyor.

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