Sivas’ta acı olay: Cenaze yolu baba ve oğula mezar oldu!

Kaza, dün sabah saatlerinde Sivas'a bağlı Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkisinde meydana geldi. Salih Konukcu'nun iddiaya göre dikkatsizlik nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 ES 1821 plakalı otomobil, şarampole devrildi.KAZADA BABA, OĞLU VE ARKADAŞLARI HAYATINI KAYBETTİKazada sürücü Konukcu ile babası Bilal Konukçu ve Muharrem Önsöz hayatını kaybetti. Ölen 3 kişinin, Giresun'un Alucra ilçesinde yaşamını yitiren akrabaları Hasan Hastaoğlu'nun cenazesine katılmak için İstanbul'dan yola çıktıkları ortaya çıktı.CENAZEYE KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARHasan Hastaoğlu'nun da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede ölen akrabası Mustafa Karagöz'ün (75) cenazesi için 30 Ocak'ta İstanbul'dan Giresun'un Alucra ilçesine geldiği, defin sonrası Aktepe köyünde yol kenarında beklerken Selami T. yönetimindeki 28 M 7126 plakalı minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandığı, kaldırıldığı Alucra Devlet Hastanesi'nde de yaşamını yitirdiği belirtildi. Hastaoğlu ilçede toprağa verilirken, gözaltına alınan minibüs sürücüsü de tutuklandı.CENAZELERİ GİRESUN'DA TOPRAĞA VERİLECEKSalih Konukcu, babası Bilal Konukçu ve Muharrem Önsöz'ün cenazelerinin bugün Alucra ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.