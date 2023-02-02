  • USD: 18,79 - 18,83
  • EURO: 20,52 - 20,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sivas’ta acı olay: Cenaze yolu baba ve oğula mezar oldu!

Sivas Koyulhisar'da yaşanan kazada şarampole devrilen otomobilde ölen Salih Konukçu (43), babası Bilal Konukçu (69) ve arkadaşı Muharrem Önsüz'ün (66), Giresun'daki yakınları Hasan Hastaoğlu'nun (56) cenazesi için yola çıktıkları öğrenildi.

Ekleme: 2.02.2023 - 11:34 Güncelleme: 2.02.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Sivas’ta acı olay: Cenaze yolu baba ve oğula mezar oldu!Kaza, dün sabah saatlerinde Sivas'a bağlı Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkisinde meydana geldi. Salih Konukcu'nun iddiaya göre dikkatsizlik nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 ES 1821 plakalı otomobil, şarampole devrildi.


KAZADA BABA, OĞLU VE ARKADAŞLARI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Konukcu ile babası Bilal Konukçu ve Muharrem Önsöz hayatını kaybetti. Ölen 3 kişinin, Giresun'un Alucra ilçesinde yaşamını yitiren akrabaları Hasan Hastaoğlu'nun cenazesine katılmak için İstanbul'dan yola çıktıkları ortaya çıktı.

CENAZEYE KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Hasan Hastaoğlu'nun da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede ölen akrabası Mustafa Karagöz'ün (75) cenazesi için 30 Ocak'ta İstanbul'dan Giresun'un Alucra ilçesine geldiği, defin sonrası Aktepe köyünde yol kenarında beklerken Selami T. yönetimindeki 28 M 7126 plakalı minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandığı, kaldırıldığı Alucra Devlet Hastanesi'nde de yaşamını yitirdiği belirtildi. Hastaoğlu ilçede toprağa verilirken, gözaltına alınan minibüs sürücüsü de tutuklandı.

CENAZELERİ GİRESUN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Salih Konukcu, babası Bilal Konukçu ve Muharrem Önsöz'ün cenazelerinin bugün Alucra ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.
Sivas’ta acı olay: Cenaze yolu baba ve oğula mezar oldu!

Sivas’ta acı olay: Cenaze yolu baba ve oğula mezar oldu!

Sivas’ta acı olay: Cenaze yolu baba ve oğula mezar oldu!

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi
Afyon-Dinar'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti'de rüşvet konuşması deşifre oldu; 'GÖZE BATTIN! DEVRET!'
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Kiminle bir araya geldiyse sattı
İsrail'de 'Diktatör Netanyahu' sloganları: 10 binlerce kişi meydanlara indi
Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Her türlü silahı kullanmaya hazırız
ABD, Çin'in casus balonunu düşürdü
CHP'de ileri demokrasi: Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' diyen gence yaka paça müdahale ettiler .
Başkan Erdoğan'dan Nazilli'de anlamlı jest: Genç kız gözyaşlarını tutamadı!
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında limanlarımızda rekor kırıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e 'NATO üyeliği' mesajı: Bu mayınlara bilerek basıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazilli'ye müjde: Teknopark açacağız
Başkan Erdoğan, Menderes'in mektubuyla seslendi: Bizim CHP'den farkımız budur...
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist öldürüldü.
Doğal gazda merkez ülke artık Türkiye! Bakan Dönmez duyurdu: Çalışmalar tamam .
İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...
Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı
Terör destekçilerinin yuvası İsveç’te şaşırtmayan olay! Kapı kapı dolaşıp PKK adına haraç kesiyorlar
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu