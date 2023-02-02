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Şehit babasından 6’lı masanın ortak mutabakat metnine sert tepki

15 Temmuz Şehidi Özel Hareket Polisi Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit, 6’lı masanın açıkladığı ortak mutabakat metnine tepki göstererek, “6’lı masanın hazırlayıp vatandaşa sunduğu mutabakat tamamen terör örgütlerini kurtarmaya yönelik. Yani bu Türkiye’nin ayaklarına pranga vurma mutabakatıdır. İnsan biraz utanır, sıkılır” dedi.

Şehit babasından 6’lı masanın ortak mutabakat metnine sert tepki
Ekleme: 2.02.2023 - 12:55 Güncelleme: 2.02.2023 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
Şehit babasından 6’lı masanın ortak mutabakat metnine sert tepki
15 Temmuz hain darbe girişinde şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, 6'lı masanın açıkladığı ortak mutabakat metnine sert tepki gösterdi.

'SIKILMADAN BİZİM ZEKAMIZLA ALAY EDİYORLAR'

İhlas Haber Ajansı'na duygularını açıklayan Yiğit, 6'lı masaya sert tepki göstererek, 'Daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben bunlara '4'lü çete' demiştim. Maalesef şu anda 6'lı çete oldular. Fakat bu 6'lı masanın ayakları var. O ayakları da PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'dir. 6'lı masayı o masanın ayakları olan HDP yönetiyor. 6'lı masanın hazırlayıp vatandaşa sunduğu mutabakat tamamen terör örgütlerini kurtarmaya yönelik. Yani bu Türkiye'nin ayaklarına pranga vurma mutabakatıdır. İnsan biraz utanır, sıkılır. 6'lı masanın ortağının biri eline o mutabakatı almış ve utanmadan, sıkılmadan 'Avrupa bize aferin diyecek' diyor. Avrupa aferin dese ne olur? Demese ne olur? Avrupa zaten ekonomik olarak da çökmüş, siyasi olarak da çökmüş. Bize Avrupa'da bir tane lider gösterin. Aklı başında ülkesini yönetebilecek bir lider gösterin. Zaten oradaki liderler kendi ülkelerini yönetemiyorlar. O Avrupa'dan 'biz aferin alacağız' diye utanmadan, sıkılmadan bizim zekamızla alay ediyorlar' ifadelerini kullandı.

Şehit babasından 6’lı masanın ortak mutabakat metnine sert tepki

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: SİZ O SİYONİST BABALARINIZA DİYETİNİZİ ÖDÜYORSUNUZ

Bunların akıl tutulmasını olduğunu dile getiren Yahya Yiğit, '15 Temmuz'da benim şehitlerimin kanıyla sulandı vatan toprağı. Benim için her şeyden önce vatan toprağı gelir. Ay yıldız benim bayrağım. Bu benim hürriyetimi temsil ediyor. Eğer ki vatan toprağı varda hürriyet yoksa vatan toprağının da bir kıymeti kalmıyor. Ey Kılıçdaroğlu, sen bunları bilmezsin. Çünkü senin Siyonist babaların binlerce yıldır, bu vatan topraklarını işgal etmek için uğraşıyor. Hala da emellerinden vazgeçmiş değiller. Bunu ben biliyorum da sizler bilmiyor musunuz? Bal gibi de biliyorsunuz. Siz o Siyonist babalarınıza diyetinizi ödüyorsunuz. Çünkü emri onlardan alıyorsunuz. 6'lı masanın esası 7'li masadır. O aslında 7'li çete. Bu 7'li çetenin de bir lideri var. Bunlar bu vatan toprağını, bu hürriyetimizi temsil eden al bayrağımızı gönderden indirmek istiyorlar. Devletimizi de parçalamak istiyorlar. Bu 6'lı masanın hazırlamış olduğu mutabakat tamamen bunu içeriyor.

Böyle bir liderlik olabilir mi? Bizim zekamızla alay ediyor. Sonrada devleti yönetmeye kalkışıyor. Bunların önüne 2 tane koyun verip dağa göndersen birini değil, 2'sini de kurda kaptırırlar. Bunlar onu da beceremezler. Onun için ben vatanımı onlara teslim etmem. Çünkü işte bizim şehidimiz burada. Bakın kınaladık ve bu vatana kurban verdik. Binlerce Cennet'im olsa bu aziz vatan uğruna eğer ki feda etmezsem namerdim. Hatta rabbime dua ediyorum, 'inşallah bu şehitliği bize de nasip eyler' diye. Şehitlik yeryüzünün en şerefli rütbesidir. Onun için rabbim inşallah bizlere de nasip eder. Bu zamanda kadar bu aziz vatan toprakları uğruna şehit olan ne kadar vatan evladı varsa hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Allah hepsine rahmet eylesin. Vatandan gerisi boştur. Özellikle gençlere sesleniyorum; aklımızı başımıza alalım ve vatanımıza sahip çıkalım' şeklinde konuştu.

Şehit babasından 6’lı masanın ortak mutabakat metnine sert tepki
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