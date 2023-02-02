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Mustafa Varank: Bayrağımız, Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşınacak

Bakan Varank, Türkiye'de geliştirilen deneylerin Türk astronot tarafından uzay ortamında test edileceğini söyledi.

Ekleme: 2.02.2023 - 12:41 Güncelleme: 2.02.2023 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Varank: Bayrağımız, Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşınacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Tematik Kış Kampları kapsamında Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen Diplomat Akademi Kampı'nda konuştu.

Varank, kampa katılan öğrencilere, Türkiye'nin uzay yolculuğundan bahsetti.

Bakan Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın, Milli Uzay Programı'nı yürüten kuruluş olduğunu anımsattı.

Türkiye'de geliştirilen deneyler uzayda test edilecek
Türkiye'nin uzay kabiliyetlerini artırmak için farklı programlar uyguladıklarını anlatan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bunlardan biri de Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir Türk vatandaşının gönderilmesi. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı'mız Türkiye'den Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek vatandaşlarımızın isimlerini açıklayacak. Turistik bir seyahat için değil, istasyona giderek burada Türkiye'de geliştirilmiş ama uzay ortamında test edilmesi gereken deneyleri orada hayata geçirecekler. Ay yıldızlı al bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımış olacaklar.

'Uzay yarışında geri kalmamak için gayret ediyoruz'
Varank, Ay misyonu gibi farklı programlarla Türkiye'yi uzay yarışında geri bırakmamak için gayret gösterdiklerini belirterek, uzayın diplomasinin en önemli alanlarından olduğunu bildirdi.

Dünyada, ülkelerin uzaydaki hak ve menfaatlerinin konuşulduğunu ifade eden Varank, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de 'ülkeler uzayda nasıl bir araya gelecek, nasıl uzay hukukunu hayata geçirecek?' gibi alanlarda çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Türkiye'nin kalkınmasında önemli 2 başlıkta faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ederek, Türkiye'nin, üretim altyapısı olarak bölgesinin en önemli ülkelerinden olduğuna dikkati çekti.
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