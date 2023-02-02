Murat Bardakçı'dan Candaş Tolga Işık'a astroloji çıkışı!

Tv100'de yayınlanan 'Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum' programına bu kez ünlü gazeteci ve yazar Murat Bardakçı konuk oldu.Murat Bardakçı, Candaş Tolga Işık'ın kendisine yönelttiği 'Astrolojiyle aranız nasıl?' sorusuna şu sözlerle cevap verdi:"Bizim çocukluğumuzda baklacı kadınlar vardı, çarşafçı kadınlar vardı. Devir değişti, bu kadınlar Astrolog oldular. Buna inanmak abuk subuk bir şeydir. Gökten bir şeyler gelecek de, jüpiter de falan... İnanıyor musun bunlara?İnanıyorsan Allah akıl versin, böyle saçma bir şey olabilir mi? Hiç fal baktırmadım, ben deli miyim Allah aşkına? Ben enayi miyim buna inanacak kadar, siz de buna inanıyorsanız enayisiniz!"