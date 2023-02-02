Muğla'da firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri tarafından, aranan kişilerin yakalanması amacıyla Çiftlik Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 ayrı suçtan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.Y. yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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