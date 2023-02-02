Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek suçundan hakkında arama kararı bulunan televizyon programcısı Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge gelen Uca burada bilet işlemlerini tamamlamak isteyen Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.
Halkın kin ve düşmanlığa teşvik etmek suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Metin Uca polis tarafından gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Halkın kin ve düşmanlığa teşvik etmek suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Metin Uca polis tarafından gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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