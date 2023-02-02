Mehmetçik kış tatbikatında kar topu oynadı

Terör örgütü PKK’nın gezdiği dağlarda Mehmetçik artık kar topu oynuyor. Şu sıralar tatbikatta olan kahramanlar, teröristlere ağır darbe indirilen bölgede verilen eğitimin ardından bir araya geldi, doyasıya eğlendi. Bu anlar sosyal medyayı salladı.

Terörle mücadelenin asil kahramanları, dağları adım adım geziyor, teröristleri temizliyor.Geçmiş yıllarda örgüt paçavralarından geçilmeyen yerlerde, şimdilerde Türk bayrağı dalgalanıyor.Havada, karada, denizde, Doğu'da, Batı'da Türkiye'nin dört bir yanında vatan mücadelesi veren Mehmetçik, dosta güven düşmana korku salıyor.Hem yurt içi hem de sınır ötesinde PKK'ya ağır darbeler indiren asker, yaşam alanlarını da birer birer imha ediyor.Hava sıcaklığının eksi 30'a düşmesi bile komandoları vatan sevdasından döndürmüyor.Öyle ki başarılı iç güvenlik operasyonları ile temizlenen bölgeler artık turizm merkezi haline dönüşüyor.Şu sıralar büyük bir kış tatbikatına katılan Mehmetçik, eğitim sonrasındaki boş zamanları eğlenerek geçiriyor.Sosyal medyaya düşen bir görüntü adeta yürekleri ısıttı.Beyazlar içerisindeki kahramanların kar topu oynadıkları anlar, izleyenleri gülümsetti.Paylaşılan görüntüye Kürtçe “Bılı Bende” adlı ünlü şarkı da eklenince, ortaya daha eğlenceli anlar çıktı.Bu video, beğeni yağmuruna tutuldu, binlerce kez paylaşıldı…