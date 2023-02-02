Meclis Genel Kurulu tarihi belli oldu! Emeklilikte yaşa takılanlar için AK Parti'den yeni açıklama...

EYT düzenlemesi Meclis'e gelerek Cumhur İttifakı milletvekillerinin imzasıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. AK Parti'nin yeni gelen açıklama ile de EYT yasasının Meclis Genel Kurulu'na geliş tarihi de netleşti. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan EYT'lilerin ilk emekli maaşı için önemli bir mesaj geldi.AK PARTİ EYT İÇİN MECLİS GENEL KURUL TARİHİNİ DUYURDUMeclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen EYT düzenlemesi ile ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Haftaya salı Genel Kurul'da görüşmeyi planlıyoruz' açıklamasında bulundu.EYT DÜZENLEMESİ 5 ADIM YASALAŞIYOR- Kanun teklifi metinleri yazıldı- Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor- Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak- Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak- Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecekBAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASIBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'dan EYT'liler için dikkat çeken emekli maaşı açıklaması geldi. Erdoğan, 'EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis'e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz' dedi.EYT PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDATBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI: MUAZZAM BİR DOKUNUŞTeklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kanun teklifini Cumhur İttifakı olarak hazırladıklarını söyleyerek, EYT ile 'muazzam bir dokunuş, müjdeli bir düzenleme yaptıklarını' belirtti.Akbaşoğlu, EYT'lilerin, AK Parti ve MHP grup başkanvekillerini ziyaret ederek, 'Biz primimizi, çalışma süremizi doldurduğumuz halde 1999'da gelen yaş şartı nedeniyle evde oturuyor, yaşımızı bekliyoruz. Yaşımız ilerlediği için farklı iş yerlerinde çalışamıyoruz, bundan dolayı mağduriyet yaşıyoruz. AK Parti buna neden olmadı ama sizden istirhamımız bunun çözümlenmesi.' şeklindeki taleplerini ilettiğini aktardı.EYT DÜZENLEMESİ İÇİNDE YENİ BİR ŞART YOKPlan ve Bütçe Komisyonunda milletin beklediği teklifi görüştüklerini vurgulayan Akbaşoğlu, 'Bu, büyük bir müjde; bu müjdeyi sevinçle karşılayan milyonlarca çalışanımız var ancak bunu değersizleştirmek, amacından saptırmak isteyen, hakikate iftira atarak gerçekliği örtmeye çalışanlar da var. Bu da 'teklifle yeni bir şart getirildiği' yalanı. Bu, apaçık bir yalan. Ortaya koyduğumuz teklifle yeni şart yani 'kademeli prim şartı' getirildiği sözü iftiradır, yalandır, teklif sahiplerine bühtandır. Teklifimizde hiçbir eksiklik yok.' ifadesini kullandı.PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİ TAMAM OLANLAR EMEKLİ OLACAKTeklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:'Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR SORUNU 'YAŞ ŞARTI' KALDIRILACAK ÇÖZÜLDÜTeklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu.'