Malatya'da suç örgütü operasyonunda 7 şüpheliden ikisi tutuklandı

Malatya'da, organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 6 ayda Malatya, Adana, Tekirdağ ve Adıyaman'da 'zorla senet imzalatma ve yağma' eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edilen, organize suç örgütü şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli, Malatya'da eş zamanlı operasyonla yakalandı.Zanlıların ikamet ve iş yerlerindeki aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ikisi tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.