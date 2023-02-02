Macron ekonomiyi çökertti: Öğrenci yemeklerinden solucan çıktı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminde Fransa tam anlamıyla ekonomik iflasın eşiğine geldi. Düşük yaşam şartları ve hayat pahalılığı halkı çileden çıkartırken, toplumun yaralarını sarmaktan uzak politikalar da yangına benzin oldu. Çalışma şartları ve aldıkları ödemelerden memnun olmayan işçilerin eylemleri hayatı durma noktasına getirdi. Son olarak ülkenin iki okulunda öğrencilere verilen yemeklerin içinden solucan çıkması, durumun vahametini gözler önüne serdi. Öta yandan ülke genelinde evsizlik oranında ciddi bir artış gözlemlenirken, halkın her geçen gün daha da yoksullaştığı kaydedildi. Kendilerine “Fransa'nın Robin Hood'ları” adını veren bir grup eylemci ise, Macron'u tehdit etti.Başkente yakın Lagny kentindeki 2 okulda, öğrencilere öğle yemeği olarak makarna verildi. Bir süre sonra öğrenciler tabaklarında solucanların olduğunu belirtti ve yemeği yemeyi reddetti. Öğrencilerin durumu velilerine bildirmesi sonrası ilçe belediyesi, bölgedeki tüm okullardaki 1000 öğüne tekabül eden yemeğin çöpe atılması talimatı verdi. Bir süre sonra tansiyonu düşürmek için açıklama yapan belediyenin, “Çıkan solucanlar sağlığa zarar vermiyor” ifadelerini kullanması tepkiyle karşılandı. Öte yandan çöpe dökülen pirinç, makarna ve unda kurtlanma olduğu ifade edildi.Bunun yanı sıra emeklilik yaşının 62'den 64'e çeken yasa tasarısına karşı çıkan devlet memurlarının başını çektiği binlerce kişi, sokağa dökülerek hayatı felç etti. 4 bini başkent Paris olmak üzere 11 bin çevik kuvvet polisinin müdahalesi, öfkeli kalabalığı durdurmaya yetmedi. Tüm bu kaosun ortasında enerji sektöründeki bazı çalışanlar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a meydan okuyarak yeni bir akım başlattı. Kendilerini “Fransa'nın Robin Hood'ları” şeklinde adlandıran işçiler, akıllı sayaçları kapatarak ülke genelindeki okullara, üniversitelere ve düşük gelirli hanelere bedava gaz ve elektrik sağlıyor. Fransa'da en büyük işçi sendikası CGT genel sekreteri Frédéric Probel, “Robin Hood” akımının devam edeceğine dikkat çekerek, “Hükümet emeklilik reformlarını geri çekmezse, devam edeceğiz ve herkese enerjiyi bedava hale getireceğiz” dedi.Öte yandan Abbé Pierre Vakfı (FAP), Fransa'da evsizlik ve kötü koşullarda yaşayanların arttığı konusunda uyardı. Vakıf, sunduğu yıllık raporunda, Fransa'daki evsizlerin sayısını 330 bin olarak tahmin etti. Söz konusu sayının bir önceki yıla göre 30 bin daha fazla olduğu kaydedilirken, evsiz sayısının bu konudaki son INSEE çalışmasının tarihi olan 2012'ye kıyasla yaklaşık yüzde 130'luk bir artış gösterdiği gözlemlendi. Ayrıca vakfın tahminlerine göre, toplamda 4.15 milyon insan kötü barınma koşullarında yaşıyor.