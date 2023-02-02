Kırmızı kategoride aranan terörist Dilek Özer ile 2 koruması Şırnak'ta öldürüldü

Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütlerine yönelik amansız takibi sürüyor.Türkiye gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan kahraman Mehmetçik, son olarak Şırnak'ın Uludere ilçesine hava harekatı düzenledi.Haftanin Vadisi içinde bulunan Sinaht bölgesinde belirlenen hedefler başarıyla vuruldu.Operasyonun ardından kırmızı listeye bir çizik daha atıldı.Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında yer alan ve 20 yıldır dağ kadrosunda bulunan Melsa kod adlı Dilek Özer ile korumaları Gülşah Polat ve Rezzan Yıldırım etkisiz hale getirildi.Sözcü gazetesinden Özgür Cebe'nin aktarımına göre; terörist Özer'in, örgütün şehir merkezlerindeki bombalı ve silahlı saldırıları düzenleyen kişi olduğu öğrenildi.Öte yandan suikast ve sabotaj gibi eylemleri organize eden 'Hezen Taybet' adı verilen sözde özel güç yapılanmasında da üst düzey yönetici olduğu ortaya çıktı. Teröristin başına, 10 milyon lira para ödülü konulduğu da belirlendi.Aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından Türkiye'ye geçerek canlı bomba olmak istediği ancak yakalanma riski nedeniyle isteğinin kabul edilmediği öğrenildi.Sözde Botan sahası adı verilen Siirt, Şırnak kırsalında uzun süre sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunan terörist, Hakkari-İran sınırındaki Zagros dağları ile Irak'ın kuzeyindeki Zap Vadisi'nde de sözde eyalet sorumlusu olduğu belirlendi.Dilek Özer hakkında Muş ve Şırnak Başsavcılıklarınca, “Devletin birliğini ve bütünlüğü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek, patlayıcı madde imal etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kamu malına zarar vermek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis sitemiyle yakalama kararı bulunduğu da tespit edildi.Öldürülen yardımcıları Polat ile Yıldırım'ın da uzun süredir terör örgütünün dağ kadrosunda sözde özel güç yapılanmasında oldukları, Irak'ın Sincar bölgesinde IŞİD ile çatışmalarda yer aldıktan sonra tekrar Kandil'e buradan da öldürüldükleri Haftanin bölgesine geçtikleri belirtildi.