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Kartal'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Esentepe Mahallesi'nde ilerleyen 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1 sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 2.02.2023 - 16:53 Güncelleme: 2.02.2023 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Kartal'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Kartal'ın Esentepe Mahallesi'nde ilerleyen Osman Togay kontrolündeki 34 TGY 58 plakalı ticari taksi, kavşakta dönüş yaparken Mehmet Aslan idaresindeki 34 DEC 154 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışma sonucu Aslan yönetimindeki otomobil takla atarak durabildi.

Bir başka sürücü kaldırıma çarptı
Seyir halinde olan 34 CIT 941 plakalı otomobil sürücüsü Akın Gürkay ise kazaya karışan 34 DEC 154 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla kaldırıma çarparak durabildi.

Sürücülerden 1'i yaralandı
Kaza sonucu 3 otomobilde de maddi hasar meydana gelirken takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Aslan yaralandı. Olay yerine polis ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Aslan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu cadde üzerinde trafik durma noktasına gelirken kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

'Sürücüyü kurtarmaya çalıştık'
Kazayı gördüğünü belirten moto kurye Hasan K. 'Ben taksiye yol verdim, taksiye yol vermeseydim bana çarpacaktı. Geldi arabaya çarptı, sonra diğer otomobile çarptı, takla attı diğer araç. Sola dönüş yasağı vardı ancak taksi döndü. Takla atan araçtaki sürücüyü kurtarmaya çalıştık. Ambulansa haber verdik, yaralıyı götürdüler.' dedi.
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