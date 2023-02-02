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Kapıkule'ye gelen TIR'da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'da dorsenin altına gizlenmiş 25,5 kilo ecstasy ve 4,5 kilo esrar ele geçirildi.

Ekleme: 2.02.2023 - 15:55 Güncelleme: 2.02.2023 - 15:56 / Editör: Ozge Selin
Kapıkule'ye gelen TIR'da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'da dorsenin altına gizlenmiş 25,5 kilo ecstasy ve 4,5 kilo esrar ele geçirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, şüpheli görülen araçları kontrole tabi tuttu. Bu sırada bir TIR yakın izlemeye alındı.

Almanya'dan yola çıkan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen araç, ileri teknoloji tespit yöntemlerinin uygulandığı kontrol aşamalarından geçirildi. Kontrol sırasında görüntülerde dorsenin altında şüpheli nesneler bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpekler eşliğinde aramaya tabi tutulurken, köpeklerin aynı bölgeye tepki verdiği görüldü. Ardından yapılan detaylı kontrolde şüpheli bölgede bulunan çantaların içinde paketler halinde uyuşturucu madde olduğu ortaya çıkarıldı. Yapılan ircelemede 25,5 kilogram ecstasy ve 4,5 kilogram esrar olmak üzere toplam 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
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