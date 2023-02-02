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İsviçre Başkonsolosluğu güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı

5 ülkenin İstanbul'daki konsolosluklarını geçici olarak halka kapatıldığını duyurmasının ardından İsviçre de kapatma kararı aldı.

Ekleme: 2.02.2023 - 15:30 Güncelleme: 2.02.2023 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
İsviçre Başkonsolosluğu güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı
İsviçre Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik sebebiyle, İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

"GÜVENLİK GEREKÇESİ..."

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün de güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olacağını duyurmuştu. Kapıda "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz" yazılı bir kağıt asıldı.
Hollanda Başkonsolosluğunun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada ise "İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılmıştır" denildi.
Fransa Başkonsolosluğu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da terör saldırısı riski yüksek olmaya devam ediyor. Özellikle Beyoğlu semtindeki, Taksim, İstiklal Caddesi, ve benzeri ibadethaneler, konsolosluk temsilcilikleri, turistik yerler söz konusu olduğunda. Bu nedenle, Türkiye'de ikamet eden Fransızlar veya ziyaretçiler, her zaman ve her yerde azami dikkat göstermeye, turistik ve yoğun yerlerden, ayrıca her tür toplantı ve toplantılardan mümkün olduğunca kaçınmaya davet edilir" dedi.
Belçika Başkonsolosluğu da 1-3 Şubat tarihleri arası kapalı olduğunu bildirdi.

İngiltere Başkonsolosluğu ise dün olduğu gibi bugün de kapalı olduğunu duyurdu.

PSİKOLOJİK HARP YÜRÜTÜLÜYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmasıyla ilgili, "Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp yürütülüyor. Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız" demişti.

NE OLMUŞTU?

İsveç'te, ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan 21 Ocak'ta, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmış, söz konusu eylem dünya Müslümanlarının ve Ankara'nın sert tepkisini çekmişti. Olayın ardından İstanbul'daki İsveç Büyükelçiliği önünde de protesto gösterisi yapılmıştı.

Paludan'a destek vermek isteyen ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld de Lahey kentinde yaptığı eylemde Kuran yırtmıştı.

Art arda yapılan eylemler üzerine herhangi bir saldırı tehdidine karşı önlem almak istediklerini bildiren Hollanda, İngiltere, Almanya, Belçika ve Fransa, İstanbul'daki konsolosluk binalarının "artan güvenlik tehdidini" gerekçe göstererek kapatmıştı.
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