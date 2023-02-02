İstanbullular kar için pazar gününü bekliyor

Dünya genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyredince kuraklık endişesi başladı.Özellikle ülkemizde uzun süreli yağış eksikliği de endişeleri artırdı.Son dönemde yazdan kalma günlerin yaşanmasının ardından Türkiye nihayet kışa teslim oldu.Batı'dan ülkemize giren soğuk tüm yurda yayıldıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından; Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak ve Ardahan için turuncu kodlu uyarı yapılırken, Gümüşhane, Mersin, Adana ve Antalya illeri için ise sarı kodlu verildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Eskişehir ve Ordu çevreleri, Ankara'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyılar ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.Yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.Konuya ilişkin açıklama yapan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan ise İstanbul'da kar yağışı için pazar gününü işaret etti.Çalışkan, İstanbul'da cuma günü öğle saatlerinde sağanak geçişi olacağını, cumartesi gündüz saatlerinde yağmur var çünkü lodos yönlü rüzgar görüleceğini, akşam ve gece saatlerinde doğru havanın hızla soğuyacağı için cumartesi akşam saatlerinden itibaren yağış yer yer bazı ilçelerde kara dönmeye başlayacağını söyledi.Buna göre pazar günü İstanbul'da hava çok soğuk olacak. Sıcaklıklar 0 derecenin altında hissedilecek. O yüzden kentin genelini kaplayacak kar yağışı pazar günü bekleniyor.İstanbullular kar için pazar gününü bekliyor