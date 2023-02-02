İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
İstanbul'da lodos deniz ulaşımını da vurdu. Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı kaydedildi.
Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, 'https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler' sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.
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