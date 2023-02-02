Hürjet'in motoru çalıştırıldı: 18 Mart'ta havalanacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18 Mart 2023 tarihinde Cumhuriyet'in 100. yılında gökyüzüyle buluşturacağı Hürjet için çalışmalarını hızlandırdı.Türkiye'nin ilk yerli jet taarruz uçağı Hürjet'in bugün motoru çalıştırıldı. Yapımına 2017'de başlanan Hürjet, üstün performans özellikleri ile kritik bir rol oynamak için tasarlandı.Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından seri üretim kararı alınan tek motorlu ve tandem kokpitli Hürjet uçağı, modern savaş uçağı eğitiminde kritik rol üstlenecek.Harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller yapabilecek.Yaklaşık 14 metre uzunlukta, 5 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat açıklığında olacak Hürjet, 1,4 mach hıza ulaşabilecek.Hürjet, 45 bin fit irtifaya kadar görev yapabilecek ve 3 tona yakın faydalı yükü gövdesinde taşıyabilecek.Gelişmiş insan makine arayüzü, dijital kontrollü uçuş sistemi, dahili taktik eğitimi ve sanal eğitim sistemleri ile Hürjet, yeni nesil hava aracı uçuş deneyimi sunacak.Seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak, sonraki yıldan itibaren ayda 2, yılda 24 uçak yapılacak. 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet hangardan çıkarılacak.