Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, geçmişte örgütün Suriye sınır hattından sorumlu sözde emirinin de arasında olduğu 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda geçmişte örgütün Suriye sınır hattından sorumlu olduğu belirlenen sözde emiri İ.E. ile örgüt propagandası yapan İ.E. yakalandı.Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.