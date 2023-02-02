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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Devlet Bahçeli bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak

Seçim öncesi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü görüşmesinde siyasetteki son gelişmeler ele alınacak.

Ekleme: 2.02.2023 - 11:13 Güncelleme: 2.02.2023 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak
Türkiye, 2023 seçimlerine odaklanmış durumda.

Tarihin en önemli seçimlerine ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etmişti.

Bunun üzerine seçim çalışmaları da hız kazandı.

Siyaset arenasında hareketlilik yaşanırken, Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor.

Aday belirsizliği devam ediyor
Cumhur İttifakı ise adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aylar öncesinden duyurmuştu.

Muhalefet liderlerinin oluşturduğu 6'lı masada ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı devam ediyor.

Bu kapsamda grup toplantıları ve sosyal medya üzerinden sık sık seçim için demeçler veriliyor.

Devlet Bahçeli ev sahipliği yapacak
Öte yandan Cumhur İttifakı ortaklarının seçim öncesi temasları ise sürüyor.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir araya gelecek.

Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek görüşmenin saati 15.00 olarak belirlendi.

Gündem yoğun
İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve seçim süreci yer alması bekleniyor.

Yasal düzenlemeler ve meclis çalışmaları da masada görüşülecek önemli konu başlıkları arasında yer alıyor.

Ayrıca ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.

En son 29 Aralık'ta görüştüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.
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