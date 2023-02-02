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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bulgar mevkidaşı Yotova ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ile bir araya geldi.

Ekleme: 2.02.2023 - 13:53 Güncelleme: 2.02.2023 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bulgar mevkidaşı Yotova ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Yotova'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmesinde, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov da hazır bulundu.

Görüşmede Oktay, Bulgaristan ile karşılıklı fayda temelinde gelişen ilişkilerin güçlenerek devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin taşıdığı büyük potansiyele ve artan işbirliği ihtiyacına işaret eden Oktay, ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'nin Avrupa yönlü ticaret hacminin her geçen gün arttığını ve Bulgaristan'ın, 'Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı' konumunda bulunduğunu, son beş yıl içinde Bulgaristan üzerinden geçen tır sayısının ikiye katlandığını belirten Oktay, sınır geçişlerinin aksamaması ve süratle sağlanmasının önemini ifade etti.

Oktay, Türk vatandaşlarına çok girişli-uzun süreli vize verilmesi ve bu süreçlerin kolaylaştırılmasının, özellikle girişimci iş insanlarını Bulgaristan'a daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğini, kültürel bağların gelişmesine de katkı sağlayacağını vurgulayarak, 2022 Temmuz ayında Bulgaristan vatandaşlarına sağlanan kimlikle seyahat imkanının, turizm ve ekonomi açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında işbirliğine ve Bulgaristan ordusunun modernizasyon çalışmalarına destek vermeye hazır olduğunu ifade eden Oktay, Türk savunma şirketlerinin, fiyat açısından rekabetçi ve yüksek kaliteli, sahada kendini ispat etmiş, ileri teknoloji ürünleri deneyimine dikkati çekti.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunun ihtiyaç duyduğu ilave hizmet binası için gereken izin ve desteklerin gösterilmesi talebini yineleyen Oktay, Türkiye'nin anayasal düzenini ve demokrasisini hedef alan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Bulgaristan makamlarının gösterdiği dayanışmadan duyulan memnuniyeti de dile getirdi.

TERÖRİZM VE YASA DIŞI GÖÇLE ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ise görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki girişimleri ve barış için gayretini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Görüşmede, terörizmle mücadele ve yasa dışı göçün önlenmesinin, güvenlik alanında birlikte kesintisiz çalışmayı gerektiren iki önemli başlık olduğunun altı çizildi.

İki ülke arasında 3 Ocak'ta imzalanan doğal gaz anlaşmasının enerji işbirliği açısından dönüm noktası olduğu kaydedilen görüşmede, 13 yıl geçerli olacak anlaşma ile Bulgaristan'ın ihtiyaç duyduğu doğal gazın yarısına yakınının Türkiye üzerinden temin edilebileceği de hatırlatıldı.
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