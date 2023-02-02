CHP'li İBB'de İmamoğlu belediyeciliği kaldığı yerden devam ediyor... Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi! Çok sayıda yaralı var...
Bahçelievler D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Durakta beklerken otobüsün çarptığı 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı.
CHP'li İBB bünyesinde bulunan İETT'nin sık sık gerçekleşen kazaları gündeme gelmeye devam ediyor. Kazalara bugün bir yenisi daha eklendi.
Bahçelievler D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Durakta beklerken otobüsün çarptığı 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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