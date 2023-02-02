Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 20 PK 010 plakalı yolcu otobüsü Bingöl-Karlıova kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.Kazada otobüsteki 12 yolcu yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.