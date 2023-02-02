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Başkan Erdoğan'dan Afyonkarahisar - Şuhut Yolu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar-Şuhut Yolu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar-Şuhut arasının 12 dakikaya düşeceğini belirten Başkan Erdoğan, "2023'te bölünmüş yol uzunluğu 30 km'yi bulacak." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Afyonkarahisar - Şuhut Yolu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
Ekleme: 2.02.2023 - 14:26 Güncelleme: 2.02.2023 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Afyonkarahisar - Şuhut Yolu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Afyonkarahisar - Şuhut Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'YOL PROJELERİMİZİN ÜLKEMİZE ÇOK YÖNLÜ FAYDASI VAR'

'Hamd olsun karayolu yatırımlarında pek az eksiğimizin kaldığı bir döneme kavuştuk. Diğer yollarımızın da kalitesini artırıyoruz. Her yatırımımız gibi yol projelerimizin de ülkemize çok yönlü faydası var.

Vatandaşlarımız bu yolları kullanarak sevdiklerine kolayca kavuşuyor. Yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarımız çok fazla yıpranmadan gidecekleri yere varıyor. İster binek ister ticari araç olsun tüm şoförlerimizin kabusu olan dağları tünellerle deldik. Azgın suları köprülerle aştık. Bugün ülkemizde karayollarında bir yerden bir yere tek başına gidip gelmek keyif haline gelmiştir.

'AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT ARASI 12 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Anlattıklarım sadece ulaştırmanın karayolu ayağıyla ilgilidir. Afyonkarahisar-Şuhut arası 12 dakikaya düşecek. 2023'te bölünmüş yol uzunluğu 30 km'yi bulacak.

Eğitimden sağlığa her alanda artık ülkemizin her fertleri artık hayallerini gerçekleştirebilecek imkanlara sahiptir. Her kesimden vatandaşın bu zemin üzerinde inşa ettikleri başarı hikayelerini duydukça gururlanıyoruz. Hayır dualarını işitmek tüm yorgunluğumuzu almaya yetiyor.

Afyonkarahsiar Şuhut Karayolu'nun bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla'
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