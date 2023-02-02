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Bakan Soylu: Türkiye'ye yönelik yeni bir psikolojik harp yürütüyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu bazı ülkelerin konsolosluklarının kapatılması ile ilgili olarak "Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğini oluşturmuşlardır" dedi.

Bakan Soylu: Türkiye'ye yönelik yeni bir psikolojik harp yürütüyorlar
Ekleme: 2.02.2023 - 10:17 Güncelleme: 2.02.2023 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu: Türkiye'ye yönelik yeni bir psikolojik harp yürütüyorlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İngiltere, Fransa, Almanya ve Holllanda'nın güvenlik gerekçesiyle İstanbul başkonsoloslukları kapatılmıştı.

Bakan Soylu konsoloslukların kapatılmasına yönelik yaptığı açıklamada
'Türkiye'ye yönelik yeni bir psikolojik harp yürütüyorlar'
dedi.

İşte Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları;
3-4 gündür DEAŞ üzerinden 60 milyon turist hedefini koyduğumuz bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğini oluşturmuşlardır.

Bir istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş, Türkiye de bunu izlemiştir. Bu istihbarat elemanı, bir ülkeye istihbaratını pazarlamıştır. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor.

'TÜRKİYE'YE BİR TERÖR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR'
İstedikleri kişileri hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye'ye hukuk operasyonu yapmak isteyen büyükelçiler, şimdi Türkiye'ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Güya dost ve müttefik olarak bildiklerimiz bizimle F-16 pazarlığı yapanlar, siz kimle dalga geçiyorsunuz. Siz senatoda geçmiş olan mühimmat dahil birçok taahhütlerinizin hangisine sadık kaldınız ki? İstiklal Caddesi'nin saldırısının arkasında sizin koyun koyuna yattıklarınızın olduğunu bilmiyor muyuz? Bunlardan bir tanesini biz yapsak dünyaya Türkiye'yi terör devleti diye yayarlar. Bizi bir yılan gibi ısırmaya çalışanların kim olduklarını biliyoruz. Eski Türkiye'de olsaydık bugün Tendürek'te PKK olurdu. Biz hangi bayrağı salladığımızı biliyoruz. Biz hangi emaneti aldığımızı biliyoruz.

'İSTİKLAL SALDIRISINI NEDEN TÜRKİYE'YE HABER VERMEDİNİZ?'
Bir istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş, Türkiye de bunu izlemiştir. Bu istihbarat elemanı, bir ülkeye istihbaratını pazarlamıştır. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor.

Eğer başarısız olsaydık bugün müstemleke muamelesi göstereceklerdi. Bu kıştan çok ümitleri vardı. O aklı evveller. O Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek isteyenler... Madem o kadar biliyordunuz PKK/PYD'nin İstiklal Caddesi saldırısını Türkiye'ye haber vermediniz.

2023 yılında şu ana kadar DEAŞ'a karşı 60 operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. 2022 yılında ise 1042 operasyon gerçekleşti, 1981 kişi gözaltına alındı.
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