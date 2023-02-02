Bakan Kirişci'den 6'lı koalisyona tepki: Tarım Kanunu'nu biz getirdik

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, "2002 yılında göreve geldiğimizde Türkiye'de bir tarım kanunu yoktu. Tarımda mevzuat ve kanunları ülkemize kazandırdık" dedi.Turkuvaz Medya Grubu, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine ülkeyi ulaştıracak sektörleri bir araya getirdi. "Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde konuşan Bakan Kirişci gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Kirişci, zirvedeki konuşmasında, "2002'de göreve geldiğimizde bir tarım kanunu yoktu. Tarımda mevzuat ve kanunları ülkemize kazandırdık. 2022'de tarım ihracatı 29,9 milyar dolara yükseldi. Bitkisel üretim miktarında Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış olacağız. Kent tarımı adını verdiğimiz sistemle büyük kentlerimiz ve çeperlerinde üretimde verimliliği artıracağız. Büyükbaş hayvancılıkta sözleşmeli modele başladık. Tarımda planlı ödeme dönemine geçiyoruz. 2002'de tarımsal ihracatımız 3,8 milyar dolar iken 2022 yılında bu rakamı yüzde 696 artışla 29,9 dolar düzeyine çıkardık. 2002 yılında 1,8 milyar TL olan tarımsal destek ödemelerini 22,5 kat artırarak 2022 yılında 40,4 milyar TL'ye çıkardık" dedi.6'lı koalisyona sert sözlerle yüklenen Bakan Kirişci "Ama beyefendilere hazırladıkları o sözde mutabakat metninin o gün bir televizyon kanalında gösterilerek bunu falanca ülkenin basınıyla paylaştım onlar da çok şaşırdılar. Aferin diyecekler. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Ya önce siz bu ülkedeki insanların, seçmenin oyunu alacaksınız. Size önce Aferini bu ülkenin insanları versin verecekse. Ama yok bunlar sayın Cumhurbaşkanımıza da benim bir sitemim var biz herşeyi yerlileştirdik millileştirdik muhalefet hariç. Maalesef bizim böyle bir yerli ve milli olmayan bir muhalefetimiz var. Ve buna ben çok üzülüyorum" dedi.Bakan Kirişci TBMM kürsüsünden muhalefete seslendiği konuşmayı hatırlatarak "Dedim ki sorun var dediğiniz o kırsala, sorun var dediğiniz o köylüye, sorun var dediğiniz o üreticiye ben tek başıma gelmeye hazırım. Lütfen sizden bekliyorum. Kimseyi yanıma almayacağım. İstediğiniz yere istediğiniz kişiyle birlikte gideriz dedim. Şu ana kadar ses seda yok" dedi.