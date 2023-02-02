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Bakan Çavuşoğlu: Norveç Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylem iznini iptal etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı son dakika açıklamada "Norveç'te yarın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler." dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Norveç Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylem iznini iptal etti
Ekleme: 2.02.2023 - 17:06 Güncelleme: 2.02.2023 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu: Norveç Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylem iznini iptal etti
Bakan Çavuşoğlu, yaptığı son dakika açıklamada
"Norveç'te yarın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler." dedi.

İsveç'te Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma skandalının ardından Avrupa'dan peş peşe skandal eylemler gelmeye devam ediyor. Rasmus Paludan önce İsveç'te ardından Danimarka'da polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İfade özgürlüğü kisvesi kapsamında yapılan bu saldırının bir benzerinin de Norveç'te yapılacağı öğrenilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

NORVEÇ'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI
Norveç'in Ankara Büyükelçisi, yarın ülkesinde Kur'an-ı Kerim'e karşı eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceği öğrenildi. Bunun üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye, Norveç'in, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımının en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletildi. Ayrıca bu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.

NORVEÇ'TEN GERİ ADIM
7. Tematik Kış Kampları etkinliğinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
''Norveç’te yarın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler.'
' açıklamasında bulundu.
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