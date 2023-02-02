Bakan Akar üstüne basa basa söyledi: Çatlasalar da patlasalar da yapacağız

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde devam etmektedir. Bu operasyonlar meşru müdafaa kapsamında yapılmaktadır. Operasyonlar en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.Hudut namustur anlayışıyla, en ileri teknoloji araçların kullanılmasıyla ve hudut birliklerimizin en ileri çapta takviyeleriyle hudutlarımız korunmaktadır. Kimsenin şüphesi olmasın.Bizim tek hedefimiz teröristler. Bu durum çarptırılıyor. Bu çarpıtmalara karşı uyanık olunması lazım.Yerli ve milli İha'larımız Siha'larımız, tanklarımız, helikopterlerimiz yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Çatlasalar da patlasalar da savaş uçağımızı da yapacağız. Yakında Kızılelma'yı da kullanmaya başlayacağız.Bir an önce olumlu ve somut adımlarla sonuçlandırılmasını bekliyoruz.İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreciyle ilgili bizim tutumumuz açık ve net. Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık ve rezil eylemleri engellemek bu yana korumuş ve kollamışlardır. Akıllarını başlarına almaları gerekiyor. Taahhütlerin ve verilen sözlerin yerine getirilmesiyle ancak adımlar atılabilir.