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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı. Buna göre banka gösterge faiz oranını 50 baz puan artırdı.

Ekleme: 2.02.2023 - 16:24 Güncelleme: 2.02.2023 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi bugün yaptığı toplantıda gösterge faiz oranlarını beklendiği gibi 50 baz puan artırdı.

ECB gösterge faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 3,00'a çıkarırken, mevduat faiz oranını yüzde 2,50'den 3,0'a ve marjinal faiz oranını yüzde 2,75'ten yüzde 3,25'e yükseltti. Yönetim Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada, ECB'nin enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefine zamanında geri dönmesini sağlamak için faiz oranlarını önemli ölçüde istikrarlı bir hızda artırma ve yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutma rotasını sürdüreceği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, 'Yönetim Konseyi bugün üç kilit ECB faiz oranını 50 baz puan artırmaya karar verdi ve daha da artırmayı bekliyor. Temel enflasyon baskıları ışığında, Yönetim Konseyi Mart ayındaki para politikası toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan daha artırmayı planlıyor ve ardından para politikasının bundan sonraki gidişatını değerlendirecek. Faiz oranlarını kısıtlayıcı seviyelerde tutmak, talebi azaltarak zaman içinde enflasyonu düşürecek ve aynı zamanda enflasyon beklentilerinde kalıcı bir yukarı yönlü kayma riskine karşı koruma sağlayacaktır' dedi.

Yönetim Konseyi'nin gelecekteki politika faizi kararlarının verilere bağlı olmaya ve toplantıdan toplantıya değerlendirme yapılmasını öngören bir yaklaşım izlemeye devam edeceğini belirten ECB, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantıda Eurosystem'in varlık satın alma programı (APP) kapsamında elinde bulundurduğu menkul kıymetleri azaltma yöntemlerine de karar verdiğini vurguladı.

Aralık ayında açıklandığı gibi, APP portföyü Mart ayının başından Haziran 2023'ün sonuna kadar ayda ortalama 15 milyar euro azaltılacağını ve portföy azaltmanın müteakip hızının zaman içinde belirleneceğini belirten ECB, APP'nin her bir bileşen programında itfa payı ile orantılı olarak ve kamu sektörü satın alma programı (PSPP) kapsamında, her yetki alanındaki ve ulusal ve uluslarüstü ihraççılar arasındaki itfa payına orantılı olarak tahsis edileceğini anlattı.
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