Araç sahiplerine bir güzel haber daha: Motorine yeni indirim geliyor.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.27 Ocak tarihinde motorin ve benzine gelen 60'ar kuruşluk çifte indirimin ardından fiyat bir kez daha düştü.Motorine 1 lira 2 kuruş indirim geldi.Son indirim pompa fiyatlarına gece saatlerinden itibaren yansımaya başladı.Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 50 kuruşa, Ankara'da 22 lira 77 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 82 kuruşa geriledi.Motorin fiyatları bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş inerken ufukta yeni bir indirim daha gözüktü.3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.Benzin ve motorin grubuna 30 Ocak'ta da 60 kuruş indirim gelmişti.İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 21.08 TL'ye satılıyor.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.