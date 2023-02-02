Antalya'da cinayet: Mahalle muhtarı dahil 3 ölü, 1 yaralı

Olay, saat saat 13.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. isimli şahıs, Alaylı Mahallesi pazar yerinde Halil Ülkü isimli şahsa silahla ateş ederek kaçtı. Ardından ise Karaöz Mahallesi'ne giderek burada aralarında Güloluk Muhtarı Mahmut Şimşek, Karaöz Mahallesi'nden İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir'i araç içinde öldürdü.Şahıs daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Jandarma ve polis ekiplerinin şahsı arama çalışması devam ediyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.