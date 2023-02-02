Alpay'dan Fatih Altaylı'ya büyük gol! Altaylı'nın kalemi satılık mı?

AK Parti İzmir Milletvekili Özalan, Fatih Altaylı için ‘Kalemi satılık olanın paylaşımları da satılık olur.’ demişti. Bunun üzerine Fatih Altaylı kendisini dava etmişti. Alpay Özalan dava sonucunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda yolda kalan otomobillerin videosunu Twitter'dan paylaşarak 'Keşke biraz tuzlasalar' diyen, tuzlama yapıldığını görünce ise tweetini silen HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, kendisine 'Kalemi satılık' diyen AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı dava edeceğini açıklamıştı.DAVA SONUÇLANDI!Davanın sonuçlandığını Alpay Özalan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.Özalan paylaşımında, “CHP'nin yandaş gazetecisi Fatih Altaylı, yaptığım eleştiri sonrası ‘Hadi gelsin kalemimi sattığımı kanıtlasın bakalım.' diyerek tarafıma dava açmıştı. Açtığı davayı kaybetti ve mahkeme masraflarını da ödemeye mahkum edildi. ‘Geçmiş olsun' diyeceğim de bu uzun süre geçmez” dedi.