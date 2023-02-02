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Ali Babacan “Avrupa aferin diyecek” dediğini inkâr edip çark etti! “Gıpta ile bakacaklar” demiş!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' hakkındaki "Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecekler" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu açıklamalar sosyal medyada büyük tepki toplarken, Babacan katıldığı bir başka yayında "Avrupa aferin diyecek" sözlerini inkâr ederek "Avrupa bile gıptayla bakacak' ifadesini kullandığını belirtip çark etti. Sosyal medyada ise "aferin" sözlerinin yer aldığı video Babacan'a hatırlatıldı.

Ali Babacan “Avrupa aferin diyecek” dediğini inkâr edip çark etti! “Gıpta ile bakacaklar” demiş!
Ekleme: 2.02.2023 - 13:57 Güncelleme: 2.02.2023 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
Ali Babacan “Avrupa aferin diyecek” dediğini inkâr edip çark etti! “Gıpta ile bakacaklar” demiş!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' hakkında Halk TV'nin canlı yayında yaptığı değerlendirme esnasında kullandığı skandal cümleler hâlâ gündemdeki yerini koruyor.

Babacan katıldığı programda mutabakat metniyle ilgili konuşurken 'Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla diyecekler. 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecek' ifadelerini kullandı.

Video kaydı olduğu halde Babacan 'Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla diyecekler. 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecekler' sözlerini kabul etmeyerek çark edip yayında şunları söyledi: '(…) O manşete dönelim hemen. Orada ne diyor? Ben orada neyi ifade ediyorum. Diyorum ki: Söylediğimin tamamını üç dakika sabredip verseler kendi yayın organlarında tamam. Ben orada ne diyorum? Bakın diyorum. Biz öyle bir şey yaptık ki diyorum. Bunu Avrupa'da bile başaran çok az.

Avrupa bile Türkiye'ye gıpta ile bakacak, gıpta ile. Avrupa bile Türkiye'ye diyecekti: Bizim yapamadığımızı, pek çok Avrupa ülkesinde yapılamayanı Türkiye başardı diyecek. Demokrasiyi savunan Avrupa'da olsun başka yerlerde olsun. Otokrasiye karşı mücadele eden demokrasi isteyen herkes için Türkiye umut kaynağı olacak diyorum. Biz yoksa kimsenin Aferine falan muhtaç değiliz.'
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