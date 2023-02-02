AK Partili Hamza Dağ'dan 6'lı koalisyona sert eleştiri: İttifak değil ihtilaf var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 6'lı koalisyona sert eleştiriler yönelten Hamza Dağ, masadaki anlaşmazlıklara değindi.'6+1'Lİ MASANIN ADAYI YOK'Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen Hamza Dağ, 'Seçildiği dönemden beri Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, hepimiz 2023 seçimleri adaylığını ilan ettik. Bugüne kadar, 6'lı Masa'daki bütün liderler hep 'sandıkta yeneceğiz' diyordu. YSK'ya bir girişim olmayacağını söylüyorlardı. YSK üyelerini Cumhurbaşkanı atamıyor. Kılıçdaroğlu, başvursak ne olacak, diyerek bu şekilde konuştu. Hem İYİ Parti hem Gelecek hem DEVA hem CHP'den ısrarla bu tartışmaya açılmayacak gibi sözler vardı. 6+1'li masanın adayı yok, kaybedeceğimizi anladık, Cumhur İttifakı da adaysız kalsın, dediler, gerçek anketleri gördüler, bari mızıkçılık yapalım dediler.' şeklinde konuştu.'ADAY AÇIKLAMA TARİHİNDE BİLE BİR ANLAŞMA YAPAMADILAR'6'lı koalisyon içindeki güç savaşlarına değinen Dağ, '6'lı masa içinde çok net bir şekilde bir güç savaşı var, güç birliği yok. Son dönemlerdeki hadiselerde kamuoyuna sızdırılan bilgilerden çok net gördük. Kendilerine basın vasıtasıyla bunu sızdırıyorlar. Burada ittifak değil bir ihtilaf var. Buradan bir şey çıkmaz. Adaylık tartışmaları yapıldığı zaman, size ne muhalefetin adayından, deniyordu. Sözcüleri çıkıp medyada, İBB Başkanı da 'Size ne?' demişti. Bunlara bakıldığında seçim yaklaştığında belli olsun, yapacağız dediler, fiili olarak karar yansıtıldı ama yine aday yok. Adaydan önce bırakın bunu tartışmayı, adayı açıklayacak tarihi tartışma noktasına geldiler. İYİ Parti de 'kazanacak aday' gibi ifadeler ortaya atıyor. Tüm bunlara bakınca aday da çıkarılmıyor, yine CHP'den birilerinin adaylığı için hamle yapılıyor. Bir senedir toplantı yapan 6'lı Masa, aday açıklama tarihinde bile bir anlaşma yapamıyor.' dedi.'ÜLKEYİ DEĞİL, DERNEK BİLE YÖNETEMEZLER'Hamza Dağ konuşmasını şöyle sürdürdü:'Böyle bir yapı bırakın ülkeyi dernek yönetemez, böyle bir hal Türkiye gibi 86 milyonuyla, bulunduğu coğrafyanın dört bir yanındaki istikrarsızlıklara ilişkin süreç yürütmesi gereken bir ülkeyi yönetemezsiniz. Sürekli toplanır, dağılırsınız. Kendi içlerinde çelişkililer. Tezkere meselesi, hem Suriye'nin kuzeyine Irak'a, Libya'ya görüşüldüğünde, İYİ Parti 'evet' dedi, CHP ve HDP 'hayır' dedi. İYİ Parti, CHP İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyor, Saadet desteklemiyor. LGBT konusu var, bizim tavrımız net. Ermeni Soykırımı meselesi... Ortak bir duruş yok. Ülkeyi yönetirken bunlarda anlaşamazsanız bu direkt vatandaşa temas eder. Özelleştirme konusu var bir de, birileri özelleştirme diyor, birileri hemen kamulaştırma diyor. Vatandaşın takdirine bırakıyorum.2 gemi var ortada, birinde kaptan belli, diğerinde dümende 7 kişi var. Biri sağa biri sola çevirelim diyor. Birinde rota belli. Farklı bir kültür doğuracak, çıkaracak... 2002'den bu yana çok fazla icraat yaptık. Sadece icraatta değil uzlaşma kültürünü millette sağladık. Önceki dönemlerde sorunları olan insanlara arkamızı dönmedik.'YETER SÖZ MİLLETİNDİR' SLOGANIBiz hep 'yeter söz milletin' dedik ve bunu da hayata geçirdik. Daha önceden birtakım şeyler vardı ama ilginç bir ironi tabii, Rahmetli Menderes'i idama götürenler, darbeyi yapanlar ve bundan mutluluk duyanlar, şimdilerde bile 60 darbesini ayrı bir noktaya koyanlar, sadece o günün değil bugünün CHP'sinde de 80 darbesini ilerici olarak atfediyorlar.Menderes, 'Beni idam ediyorsunuz ama benim canım da size zarar verdi, ölü halim de zarar verecektir', dedi. Muhalefetin bunu kullanması bizim iktidara gelmemiz yönünde bir yön çiziyorlar. Ama biz milletin teveccühüyle hep iktidara geldik ve son sözü millet söyledi, 14 Mayıs'ta yine millet söyleyecek.'