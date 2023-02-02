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AK Parti'den bazı ülkelerin İstanbul'daki konsolosluklarını kapatma kararına tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazı ülkelerin İstanbul’daki konsolosluklarını ‘güvenlik’ gerekçesiyle geçici olarak kapatma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez." dedi.

AK Parti'den bazı ülkelerin İstanbul'daki konsolosluklarını kapatma kararına tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez
Ekleme: 2.02.2023 - 17:20 Güncelleme: 2.02.2023 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den bazı ülkelerin İstanbul'daki konsolosluklarını kapatma kararına tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'den bazı ülkelerin İstanbul'daki konsolosluklarını kapatma kararına tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez

'BU SORUMSUZLUK KABUL EDİLEMEZ'

'Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez.

AK Parti'den bazı ülkelerin İstanbul'daki konsolosluklarını kapatma kararına tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez

'GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ VE İSTİHBARAT BİRİMLERİMİZ İŞİNİN BAŞINDADIR'

Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'e saldırılan yerlerdir.

AK Parti'den bazı ülkelerin İstanbul'daki konsolosluklarını kapatma kararına tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez

'REDDEDİYORUZ...'

Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz.'


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