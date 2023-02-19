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Kandilli Rasathanesi'nden deprem için yeni açıklama! 3 farklı şok: Depremin şiddetini gözler önüne serdi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gece gerçekleşen 7,7 şiddetindeki deprem için yeni açıklama geldi. Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş depremi için "80 saniyeden uzun sürdü ve 3 farklı şok ile meydana geldi" ifadelerini kullanarak detayları paylaştı.

Kandilli Rasathanesi'nden deprem için yeni açıklama! 3 farklı şok: Depremin şiddetini gözler önüne serdi
Ekleme: 19.02.2023 - 11:40 Güncelleme: 19.02.2023 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Kandilli Rasathanesi'nden deprem için yeni açıklama! 3 farklı şok: Depremin şiddetini gözler önüne serdi
Kandilli Rasathanesi, 6 Şubat tarihinde gece 04:17'de meydana gelen Kahramanmaraş depremi için açıklama yaptı. Kandilli, '3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir.' ifadelerini kullandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM İÇİN YENİ AÇIKLAMA: ÇOKLU KIRILMA...

Kandilli Rasathanesi Twitter hesabından son günlerde sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara ilişkin bir açıklama yapıldı. 'Kısaca çoklu kırılma analizi bilimsel bir ifade olup, depremin Mw=7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemektedir' ifadesinin kullanıldığı açıklamada şöyle denildi:

'6 Şubat 2023 saat 04:17'de meydana gelen Mw=7.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili son günlerde sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara ilişkin açıklamamız aşağıda paylaşılmaktadır:

Özellikle tüm dünyada meydana gelen büyük depremlerin (Mw>7.0) çoklu kırılma ile meydana geldiği son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Son 30 yıl içerisinde alet ve bilgisayar-yazılım teknolojisinin gelişmesine paralel olarak büyük depremlerin modelleme çalışmalarında çoklu kırılma yöntemi başarı ile kullanılmaktadır.

Örneğin 1999 Gölcük-Doğu Marmara Depreminde bu çalışma yapılmıştır. Buna göre KAFZ içinde kuzey kolda 6 farklı doğrultudaki kırık parçasının 45 sn. içerisinde kırıldığı, gerek depremin analizi, gerekse saha gözlemleri ile kanıtlanmıştır.

Aynı olgu 6 Şubat 2023 depreminde de gözlenmiştir. Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04:17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir.

Deprem iki taraflı kırılarak (KD-GB) doğrultulu, güneyde tek bir parçanın, KD'ya doğru ise iki parçanın kırılması ile toplamda Mw=7.7'lik bir deprem ile enerjisini boşaltmıştır.

Kısaca çoklu kırılma analizi bilimsel bir ifade olup, depremin Mw=7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'
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