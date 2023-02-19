Kahramanmaraş'ta depremin ardından gökyüzünü toz bulutu kapladı: Dehşet anları cep telefonuyla kaydedildi
Kahramanmaraş'ta 6 Kasım'da 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından gökyüzünü toz bulutunun kapladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı.
Elbistan ilçesinin Gariplik Mahallesi'nde kayda alınan görüntülerde, saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası şehrin toz bulutuyla kaplandığı görülüyor.
Vatandaşların telaşlı seslerinin duyulduğu görüntülerde, büyük depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar da yer alıyor.
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