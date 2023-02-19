  • USD: 18,84 - 18,87
  • EURO: 20,04 - 20,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri'nden depremzedelere yapılacak yardımlarla ilgili en çok merak edilen yedi soruya yanıt

İçişleri Bakanlığı, afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını yayımladı. Yapılan açıklamada "Hasar gören konutta oturduğu kimlik paylaşım sistemi veya ikametgah doğrulamasıyla tespit edilen afetzedelere barınma desteği sağlanmaktadır." denildi.

İçişleri'nden depremzedelere yapılacak yardımlarla ilgili en çok merak edilen yedi soruya yanıt
Ekleme: 19.02.2023 - 20:21 Güncelleme: 19.02.2023 - 20:35 / Editör: Ozge Selin
İçişleri'nden depremzedelere yapılacak yardımlarla ilgili en çok merak edilen yedi soruya yanıt
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin sorular ve cevapları paylaşıldı.

Sıkça sorulan 7 soru ve yanıtları şöyle:

1- Afetzedeler için nakdi yardım yapılacak mı?

Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10 bin lira nakdi destek ödemesi yapılmaktadır. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler, Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmektedir.

Ödemesi bankaya yatırılan vatandaşlarımıza SMS gönderilmekte ayrıca ödeme durumu e-Devlet 'hane başı destek ödeme sonucu sorgulama' sayfasından öğrenilebilmektedir.

2- Hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı?

Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacaktır. Başvurular e-Devlet 'afetzede barınma desteği' sayfası üzerinden yapılmaktadır.

3- Hasarlı evler için kira yardımı yapılacak mı?

İkamet ettikleri konutları yıkık/acil yıkılacak ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacaktır. 12 ay boyunca verilecek yardımlar için başvurular e-Devlet 'afetzede barınma desteği' sayfası üzerinden yapılmaktadır.

Not: Konutları hasarlı olup konteyner talep eden vatandaşlarımız taşınma yardımı alabilecek ancak kira yardımından yararlanamayacaktır.

4- Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardım yapılacak mı?

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aile yakınlarına 100 bin lira nakdi yardım yapılacaktır. Vatandaşlarımızın başvuruları il valiliklerince alınacaktır.

5- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?

Hasar gören konutta oturduğu kimlik paylaşım sistemi veya ikametgah doğrulamasıyla tespit edilen afetzedelere barınma desteği sağlanmaktadır.

6- Barınma desteği yardımının tamamı afetzedelere hemen verilmekte midir?

İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacaktır.

7- Sahip olunan birden fazla konutun her biri için barınma desteği ödemesi yapılabilir mi?

Afetzedenin sadece fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olduğu tespit edilen konutu için barınma desteği yapılmaktadır.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'den 'Kentsel Dönüşüme Hayır' vaadi! Riskli yapıları görmezden gelmişler...
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bin 20'ye yükseldi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde yeni yapılacak konutlara ilişkin açıklama... '3-4 katı geçmeyecek'
Adıyaman'daki Huzur Apartmanı'nın müteahhidi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da 'Evim Yuvam Olsun' dedi
Bakanlık duyurdu! Depremin etkilediği illerdeki vatandaşların prim borçları ertelendi
İçişleri'nden depremzedelere yapılacak yardımlarla ilgili en çok merak edilen yedi soruya yanıt
Bakan Koca'dan deprem bölgesi açıklaması: Herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır
Ümit Özdağ'ın iftiralarına bir tepki daha...
Baykar 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 22 daireyle katıldı
Deprem bölgesi için yeni genelge: Hasarlı evlerde eşya tahliyesi nasıl olacak?
Depremin vurduğu 9 ilde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Murat Kurum paylaştı: TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?
AFAD: Artçı sarsıntı sayısı 6 bini geçti!
Hulusi Akar: Depremden sonra 10 bin Suriyeli gönüllü olarak döndü
Kandilli Rasathanesi'nden deprem için yeni açıklama! 3 farklı şok: Depremin şiddetini gözler önüne serdi
İTÜ'nün deprem raporunda yıkımın ana nedenleri açıklandı
Başkan Erdoğan: Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok
Asrın felaketinde 14'ncü gün: 40 bin 642 canımızı yitirdik
Hatay’da enkazdan çıkan avukat Ece’den acı haber: Son bakışı ve sözleri yürek parçaladı!

Hatay’da enkazdan çıkan avukat Ece’den acı haber: Son bakışı ve sözleri yürek parçaladı!

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Depremin enkazı böyle taşınıyor: Dron ile havadan görüntülendi

Depremin enkazı böyle taşınıyor: Dron ile havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta depremin ardından gökyüzünü toz bulutu kapladı: Dehşet anları cep telefonuyla kaydedildi

Kahramanmaraş'ta depremin ardından gökyüzünü toz bulutu kapladı: Dehşet anları cep telefonuyla kaydedildi

Depremzedeler için 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının detayları belli oldu

Depremzedeler için 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının detayları belli oldu

Deprem sonrası 12 bin yıllık Göbeklitepe'te şaşırtan görüntü

Deprem sonrası 12 bin yıllık Göbeklitepe'te şaşırtan görüntü